Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

3 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,05 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,85 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,05 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,85 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072193 1,10
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042540 1,05
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035257 0,85
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028504 0,80
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022312 0,79
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,193171 0,74
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046134 0,72
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,842404 0,67
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038590 0,64
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056254 0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü Podyumda Kalçasını Açan Hatice ile Muammer Ketenci Birbirine Girdi Can Havliyle Depremden Kaçan Vatandaş Ölümden Son Anda Kurtuldu Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]