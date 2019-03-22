Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,61 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) ve yüzde "1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,61 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) ve yüzde "1,08 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 1,68
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 1,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034273 1,08
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 1,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 0,88
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630508 0,86
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444152 0,82
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042412 0,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181966 0,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 0,59


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:40:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]