En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,49 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,058496
|2,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034705
|2,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,030488
|2,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023053
|2,46
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024124
|2,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020568
|2,45
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,068009
|2,43
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,055545
|2,42
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,127186
|2,38
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026921
|2,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:35 Kaynak: AA
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