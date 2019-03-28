Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

42 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,17 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,15 ile "Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,17 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,15 ile "Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014365 0,17
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,056698 0,15
Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,428498 0,08
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036973 0,08
Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017288 0,08
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,333600 0,07
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021071 0,07
Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013137 0,07
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,080598 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,515819 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Araç, Ekonomi
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