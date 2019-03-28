En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014365 0,17 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,056698 0,15 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,428498 0,08 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036973 0,08 Perform Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,017288 0,08 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,333600 0,07 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021071 0,07 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,013137 0,07 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,080598 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,515819 0,07

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,17 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,15 ile "Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)