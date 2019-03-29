Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,41 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,27 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,41 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,27 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026424 4,41
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059168 4,30
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034116 4,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015372 4,22
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,938827 4,21
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069211 4,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022906 4,14
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026446 4,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040351 4,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,188442 3,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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