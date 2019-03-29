En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026424 4,41 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059168 4,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034116 4,27 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015372 4,22 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,938827 4,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069211 4,16 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022906 4,14 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026446 4,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,040351 4,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,188442 3,95

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,41 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,27 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)