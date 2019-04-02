En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,64 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,64 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584988
|1,91
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,087996
|1,91
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,287464
|1,64
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016027
|1,61
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040694
|1,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027454
|1,50
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409076
|1,46
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,170576
|1,42
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036856
|1,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|135,529408
|1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:33 Kaynak: AA
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