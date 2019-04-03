Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

6 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 2,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,34 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 2,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,34 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 544,096265 2,54
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,053823 2,40
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 211,753542 2,34
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417157 1,98
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,988233 1,75
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041399 1,73
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172688 1,24
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591715 1,15
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,845031 0,83
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020676 0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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