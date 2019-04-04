En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
33 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,07 ile "Ak Portföy Avrupa
Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,289289
|2,59
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,080598
|2,42
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039868
|2,07
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027715
|1,85
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035758
|1,81
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071986
|1,65
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045244
|1,52
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|45,104823
|1,41
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,403600
|1,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022934
|1,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:58 Kaynak: AA
MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü
Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada!
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek