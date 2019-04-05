En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047228 5,92 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092980 5,66 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110473 5,59 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,220580 4,78 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,739787 4,71 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,095000 4,68 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020168 4,65 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047326 4,60 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 34,806621 4,58 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053794 4,52

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 5,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,59 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)