Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

34 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 5,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,59 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 5,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 5,59 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0472285,92
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0929805,66
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1104735,59
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF35,2205804,78
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,7397874,71
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,0950004,68
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0201684,65
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0473264,60
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF34,8066214,58
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0537944,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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