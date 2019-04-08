En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047831 1,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599910 1,07 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041761 1,06 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093959 1,05 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,147825 0,95 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018765 0,91 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,037808 0,91 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110650 0,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422117 0,84 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020336 0,83

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,07 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)