En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070146 1,65 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019080 1,60 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109656 1,54 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023533 1,42 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,212283 1,42 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,133437 1,42 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049509 1,34 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,350931 1,28 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,054812 1,27 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,218494 1,26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,60 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)