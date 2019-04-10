En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
30 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,60 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,60 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070146
|1,65
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019080
|1,60
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109656
|1,54
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023533
|1,42
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,212283
|1,42
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,133437
|1,42
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,049509
|1,34
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,350931
|1,28
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,054812
|1,27
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,218494
|1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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