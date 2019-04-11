En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,75 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016901
|1,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,107148
|0,78
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024265
|0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036275
|0,73
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028428
|0,70
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062252
|0,63
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034435
|0,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,058140
|0,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032678
|0,53
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,117585
|0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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