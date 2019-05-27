En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,51 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,39 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,48 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:35 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,51 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,39 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,48 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040892
|3,51
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080511
|3,39
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,976370
|2,48
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,146169
|2,40
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018272
|2,36
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,914852
|2,35
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016715
|2,26
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063365
|2,23
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,922257
|2,23
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,162449
|2,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık
Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı
Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz