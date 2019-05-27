En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040892 3,51 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080511 3,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,976370 2,48 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,146169 2,40 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018272 2,36 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,914852 2,35 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016715 2,26 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063365 2,23 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,922257 2,23 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,162449 2,23

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,51 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,39 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,48 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)