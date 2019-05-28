Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

3 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,46 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 0,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,46 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 0,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408442 0,55
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036031 0,46
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172018 0,41
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017298 0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570355 0,36
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040701 0,35
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,281004 0,33
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017722 0,28
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,495327 0,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,829130 0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:16 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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