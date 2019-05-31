En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,96 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 4,35 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,32 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,96 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 4,35 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,32 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,960894
|4,96
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042301
|4,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083473
|4,32
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,205821
|3,87
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065765
|3,53
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,019023
|3,42
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|32,138819
|3,41
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044834
|3,40
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095918
|3,36
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,087367
|3,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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