Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
", yüzde 2,15 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,82 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038278 2,48
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981594 2,15
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046613 1,82
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,227120 1,77
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097545 1,70
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066814 1,60
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582652 1,31
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171340 1,31
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,154551 1,30
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,970860 1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:30 Kaynak: AA
Ekonomi
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