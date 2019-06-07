Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061451 2,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034173 2,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072000 2,14
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,231270 1,81
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,481384 1,63
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040597 1,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056077 0,90
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023482 0,80
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028166 0,77
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041681 0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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