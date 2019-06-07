En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:29 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Amerika
Yab. His. Fonu", yüzde 2,16 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061451
|2,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034173
|2,16
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072000
|2,14
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,231270
|1,81
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,481384
|1,63
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040597
|1,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056077
|0,90
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023482
|0,80
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028166
|0,77
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041681
|0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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