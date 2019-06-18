En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,11 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,11 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086762
|2,95
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043732
|2,93
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018905
|2,11
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068685
|2,10
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,191704
|2,05
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100211
|1,96
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,175157
|1,93
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,190864
|1,91
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,663135
|1,89
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046949
|1,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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