Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014553 3,04
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088944 2,51
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044806 2,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,808434 2,31
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132156 2,31
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023331 2,29
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,169113 2,28
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,861064 2,18
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047969 2,17
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,829391 2,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitede tekstil ve deri sektörünü tercih eden öğrencilere, asgari ücrete kadar burs verilecek Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]