En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014553
|3,04
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088944
|2,51
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044806
|2,46
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,808434
|2,31
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,132156
|2,31
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023331
|2,29
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,169113
|2,28
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,861064
|2,18
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047969
|2,17
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,829391
|2,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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