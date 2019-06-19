En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014553 3,04 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088944 2,51 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044806 2,46 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,808434 2,31 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132156 2,31 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023331 2,29 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,169113 2,28 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,861064 2,18 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047969 2,17 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,829391 2,17

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,51 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,46 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)