En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449387 2,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,628581 2,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,044536 2,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 2,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014987 2,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186219 2,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 1,82 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023144 1,44 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,206549 1,42

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)