Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

56 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449387 2,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,628581 2,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,044536 2,69
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 2,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014987 2,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186219 2,04
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 1,82
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023144 1,44
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 231,206549 1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: AA
, borç, araç, yatırım, Ekonomi
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