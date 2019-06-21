En fazla kazandıran yatırım fonları
56 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449387
|2,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,628581
|2,73
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,044536
|2,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,089110
|2,62
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014987
|2,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186219
|2,04
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,104895
|1,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,845610
|1,82
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023144
|1,44
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|231,206549
|1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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