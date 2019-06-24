En fazla kazandıran yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:22 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024763
|2,17
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015293
|2,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063234
|1,73
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037357
|1,67
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022134
|1,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035531
|1,64
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032801
|1,63
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073567
|1,61
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,121315
|1,61
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,059649
|1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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