En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,47 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,12 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:32 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,47 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,12 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095191
|3,50
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047847
|3,47
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,494730
|3,12
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,116298
|2,94
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051400
|1,90
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,374915
|1,79
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,110710
|1,77
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071415
|1,72
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104509
|1,66
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048649
|1,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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