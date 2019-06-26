Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

29 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,35 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025470 2,98
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038325 2,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,149360 2,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036419 2,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026594 2,30
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022674 2,27
TEB Portföy Altın Fonu 0,064776 2,27
Deniz Port. Altın Fonu 0,033597 2,27
Ak Portföy Altın Fonu 0,061064 2,23
HSBC Portföy Altın Fonu 2,338500 2,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası, Kızılay, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]