Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015595 1,78
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,479041 1,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460675 0,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035766 0,66
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025627 0,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027348 0,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022060 0,55
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045456 0,53
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,520969 0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189692 0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:46 Kaynak: AA
araç, petrol, his, yatırım, Ekonomi
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