En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,09 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015595
|1,78
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,479041
|1,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,460675
|0,72
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035766
|0,66
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025627
|0,60
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027348
|0,58
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,022060
|0,55
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045456
|0,53
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,520969
|0,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189692
|0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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