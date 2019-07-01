En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048339 1,41 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,799228 1,34 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236762 1,30 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095799 1,25 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049454 1,23 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094241 1,16 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030289 1,15 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018877 1,14 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,104905 1,13 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 34,646796 1,12

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,30 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)