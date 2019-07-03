Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,08 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019665 1,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042615 1,21
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,052150 1,08
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039550 0,97
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021715 0,92
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024851 0,78
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140633 0,76
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031372 0,74
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,356588 0,64
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,536330 0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:08 Kaynak: AA
Ekonomi
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