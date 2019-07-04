En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:27 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,085729
|1,70
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037186
|1,57
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028640
|1,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035362
|1,54
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021998
|1,54
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|231,925910
|1,53
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032628
|1,53
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025847
|1,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028839
|1,50
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073150
|1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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