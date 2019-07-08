Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

47 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105454 3,61
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053313 3,60
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014773 1,54
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019594 1,11
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,079255 1,10
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021273 0,97
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,193721 0,85
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110506 0,70
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,276791 0,61
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,113904 0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]