En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105454 3,61 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053313 3,60 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014773 1,54 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019594 1,11 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,079255 1,10 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021273 0,97 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,193721 0,85 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110506 0,70 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,276791 0,61 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,113904 0,57

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,60 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)