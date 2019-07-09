Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

47 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,70 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,70 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024622 3,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021919 2,70
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,233539 2,34
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 232,690650 2,31
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052129 2,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022042 2,18
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030399 2,09
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,225784 2,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,303410 2,06
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059769 2,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Ekonomi
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