Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101956 3,44
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051620 3,25
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041853 2,96
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109648 2,16
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053675 2,12
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,150144 2,08
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,526854 2,07
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,305405 2,06
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,575876 2,00
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019493 1,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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