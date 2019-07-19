En fazla kazandıran yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,30 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,208020
|2,80
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052806
|2,30
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104142
|2,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,468526
|2,08
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,183468
|1,96
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,052755
|1,95
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,330359
|1,91
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,654571
|1,91
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099831
|1,90
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052488
|1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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