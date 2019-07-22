Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,664851 1,57
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,474815 1,34
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017936 1,12
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,195498 1,08
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025205 0,97
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039383 0,88
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076891 0,88
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017854 0,76
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916011 0,75
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,686246 0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:14 Kaynak: AA
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