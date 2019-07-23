Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

4 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,720691 2,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,416287 1,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036324 1,40
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,050005 1,20
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063086 0,99
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014555 0,92
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,499108 0,91
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036655 0,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073116 0,80
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014887 0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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