Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

26 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,83 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,83 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105198 2,29
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053108 2,21
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,637809 1,83
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020088 1,79
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021806 1,72
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100823 1,64
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315540 1,61
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057367 1,58
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071261 1,57
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035154 1,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Dow Jones, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 Kaynak: AA
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