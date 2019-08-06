En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025243 1,36 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,327085 1,01 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,460179 0,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022130 0,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035617 0,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,063232 0,75 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026004 0,74 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,123991 0,74 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,282682 0,74 Deniz Port. Altın Fonu 0,032818 0,74

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)