En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102378 1,55 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051490 1,54 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051851 1,16 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,362721 1,14 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,542767 1,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,073069 1,09 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019533 1,07 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097205 1,03 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055320 1,01 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068821 1,01

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,54 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)