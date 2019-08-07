En fazla kazandıran yatırım fonları
18 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,54 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,54 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102378
|1,55
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051490
|1,54
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051851
|1,16
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,362721
|1,14
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,542767
|1,12
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,073069
|1,09
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019533
|1,07
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,097205
|1,03
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055320
|1,01
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068821
|1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Heyelan mağduru kazazede, toprağın altından canlı çıkarıldı 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak