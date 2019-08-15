En fazla kazandıran yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:35 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013535
|4,20
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,264243
|2,93
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,759572
|1,53
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,026025
|1,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,834467
|1,24
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|239,040341
|1,23
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,144080
|1,21
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020388
|1,20
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,745275
|0,97
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,478526
|0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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