En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,79 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:17 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 2,79 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,325105
|2,86
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066222
|2,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039194
|2,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037250
|2,62
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023132
|2,59
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027176
|2,59
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034288
|2,58
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,174313
|2,57
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030091
|2,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,443861
|2,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu