En fazla kazandıran yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,58 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:54 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,58 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013954
|2,86
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033914
|2,78
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,979575
|2,58
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071998
|2,35
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033740
|2,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,638324
|2,05
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,060234
|1,99
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,265898
|1,96
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069285
|1,90
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038244
|1,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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