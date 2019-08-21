Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026139 2,70
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034583 2,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024659 2,43
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021358 2,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039745 2,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037780 2,33
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023459 2,32
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052334 2,32
TEB Portföy Altın Fonu 0,067157 2,32
Deniz Port. Altın Fonu 0,034769 2,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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