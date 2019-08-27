Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

39 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,87 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,742963 2,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,069554 2,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041168 2,87
ING Portföy Altın Fonu 0,031578 2,84
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028495 2,77
Deniz Port. Altın Fonu 0,035959 2,76
Ak Portföy Altın Fonu 0,065348 2,74
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024261 2,74
İş Portföy Altın Fonu 0,031826 2,73
Garanti Portföy Altın Fonu 0,080480 2,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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