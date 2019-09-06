Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035181 2,51
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,830694 1,84
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,007519 1,78
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 1,72
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477800 1,71
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035202 1,62
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025214 1,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348444 1,53
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,057993 1,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021948 1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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