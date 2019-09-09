En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,11 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035629 1,21 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018748 1,11 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014562 0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,077889 0,88 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022972 0,66 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,296705 0,64 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052292 0,61 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040036 0,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025360 0,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074665 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)