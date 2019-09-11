Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,19 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,19 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036499 1,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,047211 1,31
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042625 1,19
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053246 1,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022467 1,16
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022434 1,15
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036426 1,07
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,410838 0,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073190 0,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043357 0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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