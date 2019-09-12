Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,434012 1,95
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026184 1,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,064766 1,68
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022738 1,36
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036302 1,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,021972 1,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,398841 1,15
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074021 1,14
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112719 1,09
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064283 1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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