Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 1,90
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 1,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103730 1,71
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080792 1,55
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019696 1,50
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021286 1,44
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 1,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026843 1,14
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,490532 0,97
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605204 0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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