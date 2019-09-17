Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,20 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,20 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015826 12,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022693 3,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,766181 1,20
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,588969 1,12
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053064 0,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040449 0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056425 0,86
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,169544 0,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022226 0,84
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,345567 0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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