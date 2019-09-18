Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,398949 0,55
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035859 0,49
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056642 0,38
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036036 0,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025981 0,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063826 0,31
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072620 0,29
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,649590 0,28
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040544 0,23
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,325784 0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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