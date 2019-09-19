Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,77 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,531627 1,83
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,435964 1,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043464 1,40
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006533 1,37
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,712620 1,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044600 1,18
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059515 1,16
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036747 1,11
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026140 1,07
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,552567 1,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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