Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 1,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040625 1,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076052 0,84
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386616 0,82
İş Portföy Altın Fonu 0,030655 0,64
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026725 0,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045501 0,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072692 0,51
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,961569 0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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